Demet Özdemir: Oğuzhan milyonlarca çikolata değerinde

Demet Özdemir ve Oğuzhan Özyakup yazın Bodrum Gümüşlük'te tatil yaparken görüntülenmişti. Artık ilişkilerini saklamayan çift, aşklarını ilan etmeye de başladı.

Sırılsıklam aşık olduğunu söyleyen Özdemir, 'Adeta bir kelebek etkisi yaratıyor. Aşk bana milyonlarca çikolata yemişim hissi veriyor." dedi.

"ARKADAŞIZ" DEMİŞTİ

Demet Özdemir daha önce, “Çok önceden tanışıyoruz. İyi bir arkadaşlığımız var. Sadece görüşüyoruz” demişti. Ancak daha sonra ikilinin 1 yıldır aşk yaşadığı su yüzüne çıkmıştı.

'BEŞ YILDIR ERKEKLERİN MESAJLARINI AÇMIYORUM'

Instagram hesabında 4 milyona yakın takipçisi bulunan Demet Özdemir, 5 yıldır erkeklerden gelen mesajları hiç açmadığını söylemişti.