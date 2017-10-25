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Demet Şener: Aldatma evliliği kurtarmıyor

Eski manken Demet Şener, Hülya Avşar'ın çok tartışılan açıklamalarıyla ilgili konuştu.

25.10.2017 - 07:04
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İbrahim Kutluay ile evliliğini “ihanet” gerekçesiyle bitirme kararı alan Demet Şener, önceki gün Bebek’teydi.Demet Şener: Aldatma evliliği kurtarmıyor

 

"KAYA'NIN ALDATMASINI TAKMIYOR"

Yürüyüş yaparken karşılaştığı habercilerin sorularını yanıtlayan Şener, Hülya Avşar’ın “Erkeklerin arada bir çaktırmadan aldatması gerekir” açıklaması hatırlatılınca şöyle dedi: “Erkek aldatabilir diye bir şey yok. O durumda kurtulmuyor evlilik. Herkesin kendi düşüncesi ve evliliğe bakış açısı ama ben kadın ya da erkek fark etmez, aldatmaya karşıyım. Bunca yıl sonra Kaya’nın onu aldatmasını kafasına taktığını ise hiç zannetmiyorum.”

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