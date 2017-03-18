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Demet Şener: Bizimkisi çekişmeli boşanma

Demet Şener, İbrahim Kutluay'la olan boşanma sürecine dair konuştu.

18.03.2017 - 10:31
  1. Haberler
  2. Magazin

demet

Demet Şener, İbrahim Kutluay’a Ekim 2016’da boşanma davası açmıştı. Posta'dan Ali Keser'e konuşan Şener, sosyal medya paylaşımlarından ötürü geri adım attıklarına dair çıkan haberleri değerlendirdi.

"BİZİMKİSİ ANLAŞMALI DEĞİL, ÇEKİŞMELİ BOŞANMA"

"Biz anlaşmalı değil, çekişmeli boşanıyoruz. İkinci duruşma bu ay, inşallah biter. Vallahi ben boşanmak istiyorum. O paylaşımları da görmedim."

"KONUŞMAM AMA SELAM VERİRİM"

Şener, 10 milyon TL’lik tazminat davası açtığı eski eşi İbrahim Kutluay’la ilgili “İbrahim Bey’i görseniz selamlaşır mısınız?” sorusuna, “Konuşmuyorum kendisiyle ama belki selam veririm.” yanıtını vermişti.

Demet Şener: Bizimkisi çekişmeli boşanma

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