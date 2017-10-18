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Demet Şener: İbrahim cezasını çekecek

Demet Şener, 11 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay’la ilgili sert açıklamalarına devam ediyor.

18.10.2017 - 07:37
  1. Haberler
  2. Magazin

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İbrahim Kutluay’a ihanet gerekçesiyle açtığı boşanma davası hala devam eden Demet Şener, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Şener, habercilerin mahkeme süreciyle ilgili soruları üzerine şunları söyledi: “Beni gaza getirmeyin, verilecek çok cevap var çünkü... Ona 16 yılımı ve iki güzel çocuk verdim.”

"İNSAN OLAN DÜŞÜNÜR"

Demet Şener, Instagram’daki “İki insan çeşidi vardır. Zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşen, zaman geçtikçe yüzsüzleşen” paylaşımıyla Kutluay’ı hedef aldığını da kabul etti: “Evet, kendisi için söyledim. İnsan düşünür ben bu aileye ne yaptım diye. Artık yoluma çocuklarımla, onsuz devam edeceğim.”

"ÇOCUKLARINI DÜŞÜNSEYDİ..."

Şener, İbrahim Kutluay’ın “Zenginleşmek için mahkemeyi kullanmasın” sözüyle ilgili ise şunları söyledi: “4 milyon maddi, 4 milyon manevi tazminat istedik. Ama anlaşmak için bunun altına indik. Çocuklarını düşünseydi ailesini kandırmazdı. Geri dönüş yok, geçmiş olsun. Yanlışlarının cezasını çekecek.”

Demet Şener: İbrahim cezasını çekecek

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