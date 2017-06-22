Demet Şener içini döktü

11 yıllık eşi İbrahim Kutluay’a ihanet gerekçesiyle boşanma davası açan Demet Şener, yaşadıklarını Şamdan dergisine anlattı.

İçini döken Şener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"BİZİMKİ AŞK DOLU BİR EVLİLİKTİ"

"Bizimki kağıt üstünde bir evlilik değildi. aşk doluydu. O yüzden bu olay bende şok etkisi yarattı. Başka türlü olsaydı “Ben zaten biliyordum, olacağı buydu’ derdim. Evliliğimde hiçbir problem yoktu. ‘İbrahim asla yapmaz’ derdim, ona çok güvenirdim.

"BEN DÖRT DÖRTLÜK BİR KADINIM"

Ben bu evlilikte dört dörtlüktüm. Vicdanım, kalbim rahat. Olayı öğrendiğim an boşanmaya karar verdim. Kabul edemezdim. Bir statü, bir maddiyat, ‘evli’ denilsin diye kalmayı tercih etmedim.

"BAZILARINA AŞK YETMİYOR"

İbrahim iyi babadır. İlgilidir, çocuklarını çok sever. Biz şimdilik karşılaşmıyoruz. Ama ileride olacak. Her şey soğuyacak ve olacak. Bize yakışan budur. Ona karşı aşk ve sevgi hissetmiyorum. Bir sene önceki duygularımla şu anki durumum çok farklı. Bazılarına yetmiyor demek ki, aşk dolu bakışlar ve duygular."