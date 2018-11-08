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Demet Şener- Kutluay davasında karar günü 29 Kasım

Demet Şener evlilik birliği içerisinde kocası İbrahim Kutluay ile yasak aşk yaşadığı gerekçesiyle Edvina Sponza'ya açtığı 500 bin TL'lik tazminat davasının karar duruşması 29 Kasım'da görülecek.

DHA | 08.11.2018 - 13:13..
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Eski manken Demet Şener Kutluay, eski milli basketbolcu eşi İbrahim Kutluay'la evliliğini yıktığı iddiasıyla Edvina Sponza'ya açtığı manevi tazminat davasının görülmesine devam edildi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Demet Şener'in avukatı Nezihe Hıdıroğlu ve Edvina Sponza'nın avukatı katıldı.

KARAR DURUŞMASI 29 KASIM'DA

Avukat Nezihe Hıdıroğlu tazminat davasının, Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın boşanma davasının İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde olduğunu ve boşanma kararının kesinleşmesinin beklenmesini istedi. Sponza'nın avukatı ise müvekkilinin yapılan haberler ile yıpratılmaya çalışıldığını belirterek karar verilmesini istedi.

Mahkeme boşanma davasının kesinleşmesinin açılan tazminat davasıyla bağlantılı olmadığını belirterek davanın karar aşamasına geldiğini belirtti. Şener avukatı Hıdıroğlu'nun süre istemesi üzerine karar duruşması 29 Kasım'a bırakıldı.

DAVA İSTİNAFA TAŞINDI

Demet Şener ile İbrahim Kutluay, geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmış, mahkeme iki çocuğun velayeti anneye vermişti. Mahkeme, 6 milyon TL tazminat isteyen Demet Şener'e 750 bin maddi, 600 bin manevi olmak üzere 1 milyon 350 bin TL tazminat ile çocuk ve kendisi için aylık 30 bin lira nafaka ödenmesine karar vermişti.

Taraflar karara itiraz etmiş Şener'in avukatı Nezihe Hıdıroğlu, tazminatı daha yüksek verilmesi için davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı.

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