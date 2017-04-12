Demet Şener'in avukatı: Zevkli bir boşanma yaşıyoruz

Boşanma davasıyla ilgili uzun süre sonra konuşan Şener, İbrahim Kutluay’ın süreç boyunca sessiz kalmasıyla ilgili "Ben de suçlu olsam susarım." demekle yetindi.

"ZİNADAN DOLAYI BOŞANMA DAVASI AÇILDI"

Şener, “Zinadan dolayı boşanma davası açıldı. Delillerimizi sunduk. Maddi manevi tazminat istedik. Başlarda barışma teklifi geldi ama barışma yok, ben kararımı verdim.” şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARI ALMAK VE BIRAKMAK İÇİN EVİME GELİYOR"

Gazete Habertürk'ten Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre Kutluay’la ortak noktalarının çocukları olduğunu söyleyen ünlü model, bir soru üzerine “Bu insan çocukları almak ve bırakmak için evime geliyor. Çocuklarımız var, ömür boyu karşılaşacağız.” dedi.

"ÇOCUKLARIMIN BABASINI İFADE EDİYOR NE YAZIK Kİ"

İbrahim Kutluay’a sinirli olmadığını da sözlerine ekleyen Şener, "İbrahim Bey sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna "Çocuklarımın babasını ifade ediyor ne yazık ki..."

"ZEVKLİ, ÇEKİŞMELİ BİR BOŞANMA DAVASI YAŞIYORUZ"

Şener’in avukatı Aslı Hatemi ise nafaka tahsili için icra takibi başlattıklarını söyleyip "Güzel, zevkli, çekişmeli bir boşanma davası yaşıyoruz. Mal paylaşımı açmadık. Boşanma davası açtık." dedi.