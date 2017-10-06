Demet Şener'in evi

İbrahim Kutluay ile boşanma davası süren Demet Şener, Levent'teki üç katlı villasını Instyle Home ekim sayısına açtı.

TABLO SEVİYOR

Şener'in iki çocuğu ile birlikte yaşadığı evin kapısı geniş bir antreye açılıyor. Zemininde tassos ve siyah mermer kullanılan antrenin duvarlarını renk renk tablolar süslüyor.

Demet Şener'in muhteşem evi FOTO GALERİ

KENDİ ZEVKİ

Yeşillikler içindeki villanın giriş katında bir kısmı yemek bölümü olarak tasarlanan devasa salon var. Yemek köşesinde kullanılan aynalar, masa, tablolar, antika aksesuarlar tamamıyla Demet Şener'in seçimi.