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Demirtaş 7 yıl hapis istemiyle yargılanacak

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, terör suçlarından ve 7 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

21.12.2016 - 12:19
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adadaCA

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Elazığ’da terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek suçlarından 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

SİSTEMDE SORUN ÇIKTI

Bugün mahkemeye ifade vermesi beklenen Demirtaş ile yine hakkında dava açılan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken duruşması, SEGBİS sistemiyle ilgili yazışmalarda sorun çıktığı için ileri bir tarihe ertelendi. Savcının iddianamesi Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Demirtaş hakkında dava açıldı. Normal şartlarda bugün görülmesi planlanan dava, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı yapılması için mahkeme tarafından yazılan yazışmalarda sorun çıktığı için 29 Mart 2017 tarihinde ertelenmek zorunda kaldı.

ELAZIĞ KONUŞMASI HAKKINDA HAPİS İSTEMİ

5 Kasım 2016 tarihinde terör soruşturmasında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da başka bir dava açıldı. 28 Eylül 2013 tarihinde Elazığ’ın Palu ilçesinde BDP ilçe teşkilatının açılışında yaptığı konuşma nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, savcılık tarafından TCK 215. maddesi gereğince ’Suçu ve Suçluyu Övme’ suçlarından 2 yıla kadar, 3713 Terörle Mücadele Kanunun 7. Maddesi’nde yer alan terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıldan 5’yıla kadar hapsi istendi.

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