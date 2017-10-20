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Deniz Akkaya davayı kazandı

Eski manken, sosyal medya hesabından paylaştığı metinle davanın sonuçlandığını duyurdu.

20.10.2017 - 11:17
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Deniz Akkaya davayı kazandı

Deniz Akkaya, mahkemeye sunduğu dilekçede, bakıcısı Semra D.'nin kızının velayetinin değiştirilmesi ve nafaka miktarının artırılmasıyla ilgili davada yalancı tanıklık yaptığını belirterek şikayetçi olmuştu.

"NAFAKAYI 6 YILDIR ALMIYORUM"

Kızına ait nafakayı 6 senedir almadığını belirten Akkaya’nın Instagram paylaşımı şöyle: "İlahi adalette sapma olmaz! Karşınızda haklı davalarının hepsinin arkasında duran ve hepsini kazanmış bir anne var. Kızımın velayet davasını ve tüm nafaka davalarını bendeniz çoktan kazanmıştım.

"ASLAN ANNELER BÖYLE UFAK MEVZULARA TAKILMAZ"

Kızıma ait nafakayı yaklaşık 6 senedir almıyorum küçük ve önemsiz bir ayrıntı benim için. Çünkü aslanlar gibi anneler böyle ufak mevzulara takılmazlar. Evlat candır gerisi teferruattır. Bugün asıl paylaşmak istediğim konu dadılık mesleğini ayaklar altına almış bu kişi ve yine kaybettiği dava ile aldığı ceza. Ben işten çıkardığım halde yani kızımın bakımında yetersiz bulduğum, ailem tarafından türlü tuhaflıklarına (asansörde zıplamacılık oynamak gibi!) şahit olduğumuz bu dadıyı, Ayşe’nin babası çekişmeli dava sürecinde işe almıştı. Aradan çok zaman geçti gitti ama medyadan onlarca aynı örneği okudum, seyrettim ve o zamanlara geri döndüm. Ayakları yere basan ve güçlü bir anne olarak hep kanuna, hukuk sistemine inandım, asla gözüm arkada kalmadı. Dadılık mesleğini ayaklar altına alan bu şahısla olan haklı davamda olduğu gibi."

Deniz Akkaya davayı kazandı

Deniz Akkaya davayı kazandı

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