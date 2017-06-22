Deniz Akkaya eski sevgilisini yenisiyle izledi

Teoman, önceki gece Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluştu. Seçkin Piriler, Meral Kaplan ve Pelin Batu’nun da aralarında olduğu konsere, Deniz Akkaya damgasını vurdu. Akkaya, bir dönem birlikte olduğu Teoman’ı dinlemeye, aşk yaşadıkları iddia edilen yeni sevgilisi iş adamı Gökmen Şeynova’yla gitti.
AŞK SORULARINI CEVAPSIZ BIRAKTI
Protokolde yan yana oturan ikiliden Akkaya, aşk soruları karşısında sessiz kaldı. Teoman’ın seslendirdiği şarkılara eşlik eden çiftin, keyifli anları objektiflere böyle takıldı.