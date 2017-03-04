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Deniz Akkaya takipçisine ateş püskürdü

Deniz Akkaya sosyal medyada kızıyla alakalı paylaşımında kızına hitap etme şekliyle eleştiren takipçisine ateş püskürdü.

04.03.2017 - 10:53
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  2. Magazin

Deniz Akkaya, sosyal medya hesabında kızının fotoğrafını paylaşırken "Okuldan dönen Ayse" notunu düşmesi üzerine bir takipçisinin "Hep ayse diye hitap ediyorsun kizina. Bir gun de kuzum, yavrum birtanem kelimesini hic duymadim???" eleştirisi ile karşılaştı.

Deniz Akkaya takipçisine ateş püskürdü

"NE TÜR BİR MANYAKSIN"

Bu eleştiri karşısında çok sert yanıt veren Deniz Akkaya "e yani?büyük psikolojik bilgisiyle manyaklık saçmaya gelmiş bir akıl hastası!!!buyur saç pisliğini bir çocuğun fotosunun altına,ama önce kitleme hesabını bilelim ne tür bir manyaksın!!!" ifadelerini kullandı.

"DELİYE BAK"

Bununla da yetinmeye Akkaya; yorumun ekran görüntüsünü instagram'dan ayrıca paylaşarak "Rica ediyorum böyle sevgi almamış,ünlülerin sayfasında kendi hayatı sınırlarından bizim hayatımıza mutsuzluk saçma derdinde olanlar,anne olmayı öğretenler,ahlak bekçileri ve çok bilenler bu sayfadan kibarca ayrılsın!!! Herşey bitti evladıma nasıl hitap ediyorum onun üzerinden analiz yapıyor deliye bak!!" notunu düştü.

Deniz Akkaya takipçisine ateş püskürdü

Bu olayın üzerine bir çok takipçisi Akkaya'ya destek verirken bazı takipçileri tepkisini fazla bulduğunu dile getirdi.

Deniz Akkaya takipçisine ateş püskürdü

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