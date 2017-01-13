Deniz Akkaya'nın karnına demir saplandı

Fransa'nın başkenti Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi'nin bakım ve güvenliği için 300 milyon Euro harcanacak.

Bank of China Turkey AŞ, gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye getirdi.

Bank of China 300 milyon dolar sermaye ile Türkiye'de

İstanbul Valisi Vasip Şahin, bugün Zeytinburnu'da çöken ve 2 kişinin ölmesine neden olan bina hakkında açıklama yaptı.

1 ABD'li şirket Türkiye'ye 2 trilyon dolarlık ağını açtı Dünya devi yatırım kuruluşu "Türkiye'nin şu an yıllık 50-60 milyar dolar civarında ticaret açığı var. Biz bunu kapatmayı amaçlıyoruz" diyor.

2 ORC'nin genel seçim anketi Yapılan son değerlendirmelere göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 53. CHP'nin oranı yüzde 23,6. MHP'nin oranı yüzde 15,8. HDP'ninse yüzde 6,5.

3 Seçmenler Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor Sadece partililere değil tüm seçmenlere yönelik yapılan çalışmada Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'na güven oranları belirlendi.

4 Meclis'te ısırma tartışmasına Bahçeli'nin tepkisi Genel Kurulda ısırma tartışmaları yaşanırken Devlet Bahçeli'nin gülüşü dikkatleri çekti.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs müzakereleri açıklaması Cumhurbaşkanı, Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakereleri için; "Güney Kıbrıs ve Yunanistan farklı beklenti içindeler" dedi.

6 Benzin ve motorine yeniden zam Gece yarısından itibaren benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam yapıldı.