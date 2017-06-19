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Deniz Akkaya'nın yeni aşkı tekstilci

Deniz Akkaya ve Gökmen Şeynova'nın Yunanistan'daki tatilinde, Aslışah Alkoçlar da yanlarındaydı.

19.06.2017 - 07:31
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Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde Mikonos’a tatile gittiği Gökmen Şeynova’yla yeni bir aşka yelken açtı. Gözlerden uzak bir şekilde tatil yapan çiçeği burnunda aşıkların her yerde ele ele kol kola oldukları öğrenildi.Deniz Akkaya'nın yeni aşkı tekstilci

ASLIŞAH TANIŞTIRDI

İlişkilerini şimdilik herkesten saklayan ikilinin aşkının mimarı ise özel hayatında mutluluğu bir türlü bulamayan sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar… Öyle ki Alkoçlar, eski basketbolcu Kerem Tunçeri'yle ayrılmasına neden olan Mikonos tatilinde iddiaya göre yakın dostu Şeynova'yla Deniz Akkaya'yı tanıştırıp onlara çöpçatanlık yaptı.

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