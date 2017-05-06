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Deniz Baykal 2019 adayını tarif etti

Baykal, 2019 yılında yapılacak seçimlerde Erdoğan'ın karşısına ciddi bir siyasetçinin çıkarılması gerektiğini ifade etti.

06.05.2017 - 16:08
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Deniz Baykal 2019 adayını tarif etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin Kumluca İlçe Başkanlığı'nda 2019 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2019'da Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarılacak adayın ciddi bir siyasetçi olması gerektiğini belirten Baykal, "İyi niyetlidir, temizdir diye o kişi aday olamaz, olmamalıdır." diye konuştu.

"UYDURMA, YAPAY SİYASETÇİ DEĞİL..."

Deniz Baykal, konuyla ilgili şunları söyledi; "Çıkarılacak aday siyasetçi olacak, ciddi siyasetçi olacak. İyi niyetlidir, temizdir diye o kişi aday olamaz, olmamalıdır. Milletin arkasında duracağı, denenmiş biri olmalıdır. Uydurma, yapay siyasetçi değil, tabanla ilişkisi olan biri olmalıdır. Tayinle değil, seçimle olmalı."

Deniz Baykal 2019 adayını tarif etti

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