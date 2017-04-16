Deniz Baykal Antalya'da oyunu kullandı

Baykal, memleketi Antalya'da anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu kullanmak için evinin yakınındaki Barbaros İlkokuluna eşi Olcay Baykal ile yürüyerek geldi.

"BU OYLAMA HESAPLAŞMA OYLAMASI"

Herkesin görevini yaptığını ve son kararı milletin vereceğini belirten Baykal, "Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisiyle kendi tarihiyle ve geleceğiyle bir anlamda hesaplaşma oylaması. Umarım Türkiye'mizi derin sıkıntılara sürükleyecek bir tabloyla karşı karşıya kalmayız. Yeterince sorunumuz ve sıkıntımız var. Bu sorun ve sıkıntılar anayasadan kaynaklanmıyor." diye konuştu.

KİMSEYİ ÜZMEYECEK BİR SONUCU TEMENNİ EDİYORUM

Demokratik bir cumhuriyet tercihinin halkın kararıyla güçlü bir şekilde ortaya çıkması halinde Türkiye'nin yeni bir enerjiyle geleceğe daha kararlı bir şekilde yürüme fırsatını bulacağına inandığını dile getiren Baykal, kimseyi üzmeyecek bir sonucun ortaya çıkması temennisinde bulundu.