Deniz Baykal Fransa'da 'hayır' istedi

CHP'li Deniz Baykal burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok ciddi bir dönemden geçtiğini belirterek siyasi tarihinin kararlarından belki de en önemlilerinden birisini alacağını ifade etti.

"ÇOK BÜYÜK BİR TARTIŞMA İÇİNDEN GEÇİYORUZ.."

Baykal, "Çok büyük bir tartışma içinden geçiyoruz. Hem Türkiye'de hem de Türkiye dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İŞİMİZ, YABANCILARIN İŞİ DEĞİL"

Kısa bir süre önce Almanya'ya çağrıldığını kendisinin toplantı için Paris'e geleceğini bu vesile ile de Stutgart üzerinden geçmesini istediklerini ve Stutgart'ta bir konuşma imkânı olduğunu dile getiren Baykal, şöyle devam etti: "Ama sonra bildiğiniz gibi Almanlar Türk bakanların konuşmasına izin vermedi. Türkiye'de siyasi tartışmanın adil, dengeli bir şekilde götürülmesine özen gösterdiğimizi, önem verdiğimizi göstermenin önem taşıdığına inanıyorum. Bir ayrım yapıp sanki yabancıların gözünde kabul edilebilir kabul edilemez bir siyasi tartışma yaşanıyor gibi bir izlenime izin vermemeliyiz. Bizim işimiz, yabancıların işi değil.

Bizim konuşmamıza izin verdikleri için teşekkür ediyorum. Ama izin vermiş de olsalar, adil bir tartışma eğer orada yapılamıyorsa bizim orada yer almamamıza gerek yok diye düşündüm. Bu doğrultuda davrandım. Çok olumlu karşılandı. Türkiye'de herkes böyle bir şey bekliyormuş. Çünkü biz haklıyız bu konuda. Haklılığımızı kanıtlamak için yapay desteklere ihtiyacımız yok. Bunu anlatmaya çalışmalıyız. Nitekim Türkiye'de de öyle yapıyoruz.

"BİZ ANAYASAYI TARTIŞIYORUZ.."

Bu tartışmada biz anayasayı konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bunun sakıncalarını dile getiriyoruz. Karşımızdakiler anayasayı tartışmıyor; karşımızdakiler karalama, düşmanlaştırma, suçlama çabası içindeler. Bu hoş bir şey değil. Kendine güvenen insanlar böyle yapmaz. Bizim bu özenli davranışımız kamuoyu tarafından büyük bir ilgi ve sahiplenme ile karşılandı. Doğru oturdu, referanduma da olumlu yansıyacağına inanıyorum. Bu nedenle ben iktidarın Türkiye'de hayır diyeceklere haksız bir uygulama içinde olduğunu çok iyi biliyorum."

MERAL AKŞENER'E DESTEK OLDU

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in Çanakkale'de yaptığı bir toplantı sırasında salonun elektriklerinin kesilmesine değinen Baykal, şunları söyledi: "Meral Akşener'in salonunun elektriklerini kesiliyor. Eee onlar kesiyor. Burada Almanlar onlara konuşma izni vermeyince yasak getirmenin ne kadar yanlış olduğunu anlasınlar. Ama onlar bunu anlasınlar diye ben gidip bu durumdan yararlanmam gene de. Ben katılmam. Burada da bunu onaylamam."

Baykal Anayasa'nın sadece bir hukuk metninden ibaret olmadığını belirterek, "Anayasa bir medeniyet tercihidir. Anayasa bir hukuk metninden ibaret değildir" dedi.