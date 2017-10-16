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Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

Gece yarısı yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan Baykal'ın tedbir amacıyla yoğun bakıma alındı.

16.10.2017 - 08:17
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Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Fransa'nın Strasbourg kentinde temaslarını sürdürüyordu.

YÜKSEK ATEŞ

Türkiye'ye dönen Baykal, gece yarısı yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALDILAR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırılan Baykal'ın tedbir amacıyla yoğun bakıma alındığı belirtildi.

FOX canlı yayınında izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya, Baykal'ın yüksek ateş ve zatürre başlangıcı nedeniyle tedavi altında tutulduğunu söyledi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Habertürk TV'ye bağlanan Ömer Topsakal, Baykal'ın üst solunum enfeksiyonu geçirdiğini ifade etti.

Topsakal, Deniz Baykal'ın hayati tehlikesi olmadığını sözlerine ekledi.

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