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Deniz Baykal hükümete teşekkür etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, iktidarın yaptığı her işe teşekkür ettiğini söyledi.

18.03.2017 - 17:42
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CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin İzmir il başkanlığınca İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

"YAPTIĞINIZ HER İŞE TEŞEKKÜR EDERİM"

Hükümetin hizmetlerini takdir eden Baykal, "Yaptığın her işe teşekkür ederim kardeşim, bu memleketin bir evladı olarak söylüyorum tünellerine, köprülerine hepsine teşekkür ederim." dedi.

Deniz Baykal hükümete teşekkür etti

"MİLLETİN EGEMENLİĞİNİ SANA VEREMEM"

Vatandaşları başı dik bir şekilde 'Hayır' oyu kullanmaya çağıran Baykal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bak şimdi de Çanakkale'de köprü yapıyorsun hayırlı olsun Türkiye'ye milletimize bununla hepimiz iftihar ediyoruz, ama sen bunları yapıyorsun diye milletin egemenliğini sana vermem, veremem. Senin onlara yapmana engel oluyor mu anayasa, bak bu anayasayla yapıyorsun, yapmaya devam et."

"ÇANAKKALE, ATATÜRK'ÜN ZAFERİDİR"

Çanakkale'de ülkeyi savunma anlayışı içerisinde verilen büyük mücadelenin dünya tarihinin akışını değiştirdiğini anlatan Deniz Baykal, "Vatan savunmasında milletimizin sergileyebileceği fedakarlığın sınırlı olmadığına dünya hayretle tanık olmuştur. Çanakkale'de milletimiz ölüme güler yüzle gitmiştir, gerdeğe girer gibi ölüme gitmiştir, onun değerini bilerek gitmiştir, hiçbir hesap yapmadan işin gereği neyse onu en güzel şekilde yapmıştır ve bütün dünya milletimize, bu bütün fedakarlık yeteneğine hayran kalmıştır. Çanakkale yüreğimizin zaferidir, komutanlarımızın zaferidir, Mustafa Kemal Atatürk'ün zaferidir." diye konuştu.

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