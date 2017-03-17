Deniz Baykal 'peygamber' gafına açıklık getirdi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Ordu İl Başkanlığınca Fatsa Kültür Sarayı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yeni anayasanın Türkiye'ye yakışmayacağını ve böyle bir yetkinin kimseye verilemeyeceğini öne sürdü.

"AYNI ŞEYİ PEYGAMBER DİYE SÖYLEDİM"

Trabzon'da yaptığı konuşmasına değinen Deniz Baykal, "Geçenlerde bu konudaki kararlılığımı ifade etmeye çalışırken, 'Bu kadar yetki bir evliyaya bile verilmez, evliya olsa, bu yetki evliyayı da bozar' dedim. Daha sonra aynı şeyi Trabzon'da peygamber diye söyledim. 'Deniz Baykal peygambere hakaret etti' diye troller, yani maaşlı yalan kampanya yapma görevlileri, gürültü patırtı koparmaya çalıştılar." diye konuştu.

"BENİM GÖZÜMDE PEYGAMBERLİK DEDİĞİM ŞEY..."

Baykal, "Ben bunu söylerken ne bir evliyaya, ne haşa peygamberimize ya da herhangi bir peygambere hakaret etme anlayışı içinde bunu söylemiyorum." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oradaki ifade... Hazreti Adem'den bu yana 124 bin peygamber geldi geçti. O 124 bin peygamberden herhangi birisini ben ima ederek, bunu söylemiyorum. Benim gözümde peygamberlik dediğim şey yüksek ahlaki vasıflar ve üstün nitelikler taşıyan örnek bir şahsiyet. Bu anlamda birisini dahi bozar bu dedim.

Deniz Baykal'dan skandal peygamber açıklaması VİDEO

"HERHANGİ BİR PEYGAMBER DEĞİL"

Onu daha önce evliya diye ifade ettim, Trabzon'da peygamber dedik. Küçük harfle yazılan peygamber. Herhangi bir peygamber değil. Yani 124 bin kişinin vasıflarını taşıyan birisi bile, üstün ahlaki nitelikli, üstün nitelikleri olan bir örnek şahsiyet bile bu anayasaları işletmez, böyle bir anayasal düzen konulmaz. Herkes hesap verir. Peygamberler Allah'a hesap verir, Kuran'a hesap verir."

"BENİM SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİM..."

Deniz Baykal, bu konuda kendilerinin hiçbir tereddüt ve şüphelerinin olmadığını vurgulayarak, "Biz iftihar ediyoruz. Benim sevgili Peygamberimizle ilgili düşüncülerimi merak edenler, 2010 yılının Nisan ayındaki Kutlu Doğum Haftası'nda yaptığım konuşmayı bir okusunlar." diye konuştu.

Böyle bir çaba içine girilmesine şaşırmadığını belirten Baykal, iki gündür Karadeniz'de bulunduklarını ve Karadeniz'in ayakta olduğunu aktardı.