Deniz Baykal'a 2019 sorusu

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Kırşehir İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Burada gündemi değerlendiren Baykal, gazetecilerin sorularına da yanıt verdi.

ADAYLIK SORUSU

2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin tutumunu ve kendisinin aday olup olmayacağı yönündeki soruya cevap veren Deniz Baykal, net cümleler kurmadı, üstü kapalı olarak partisinin aday belirleme sistemini eleştirdi.

"MİLLET KARARLAŞTIRACAK"

Baykal, şunları söyledi; "Birlik sonunda çıkar ortaya. Çıkanın etrafında birleşeceğiz. 'Ben birisini söyleyeceğim onun etrafında birlik olun.' Böyle bir şey olabilir mi? Kimin etrafında birlik olacağını millet kararlaştıracak. Talimatla birlik olmaz. Siyaset tabur değil. Biz tabur değiliz. Emir kumanda zinciriyle aday çıkarma olmaz.





"BENİM KENDİME GÖRE YÖNTEMİM VAR"

Taban çıkaracak. Nasıl çıkaracak? Yöntem bulacağız. Benim kendime göre yöntemim var. Herkes aday olabilsin. Hiçbir sınır getirilmesin. 20-30 tane aday çıksın. Bu adaylara belli süre verin 3 ay 5 ay, bütün ülkeyi, parti birimlerini, örgütleri gezsin, dolaşsın, kendini tanıtsın.

1 milyon 200 bin seçmenimiz var partide. 'Hayır' dediğini resmen deklare eden herkes de resmi bir deklarasyonla katılabilsin. Bunlar tartışılabilecek konular. 'Ben de oy kullanacağım' desin, parti üyesi olmasa bile. 'Ben hayır dedim arkadaş, ben de oy kullanacağım' diyorsa gelsin. Bir buçuk milyon, iki milyon insan kendi arasında seçsin birini."