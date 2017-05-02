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Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

Baykal, Ahmet Hakan'ın sorusu üzerine "Abdullah Gül adaylığını açıklarsa ciddiye almalıyız" şeklinde konuştu.

02.05.2017 - 10:06
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Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

2007'DE GÜL'Ü LİNÇ EDİYORLARDI, BUGÜN 'ADAYIM OL' DİYORLAR

2007 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Abdullah Gül'ün eşinin başörtüsü var diye CHP ve Deniz Baykal var gücüyle Gül'ün adaylığını engellemeye çalışıyordu.

BAYKAL: GÜL ADAY OLURSA CİDDİYE ALIRIZ

Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olmasın diye o dönem ortaya atılan 367 ucubesi hala hafızalardayken, dönemin CHP lideri Deniz Baykal bugün Abdullah Gül'ün Erdoğan'a rakip olması halinde Gül'ü destekleyebileceklerini duyurdu:

"ABDULLAH GÜL İSMİ GEÇERSE BEN CİDDİYE ALIRIM"

"Sayın Gül Cumhurbaşkanı adayı olmayı, bu söylediğim siyasi bağlantıları dikkate alarak, bu 49’u rencide etmeyecek bir anlayış içinde aday olarak çıkma eğilimini sergilerse bu değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Abdullah Gül ismi geçerse ben ciddiye alırım. Çok gecikmemesi lazım. Süreç başlayacak çünkü"

2007'DE BAYKAL GÜL İÇİN NE DEMİŞTİ

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