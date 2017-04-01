Deniz Baykal'dan ilginç referandum çağrısı

Deniz Baykal, referandum çalışması kapsamında Balıkesir Edremit Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitigte konuştu.

Kalabalığı gören Baykal, katılımdan son derece memnun olduğunu belirtti. Burada toplananlara seslenen, referandum sürecinde yaşananlara değinen Deniz Baykal, "Kaymakam, rektör, savcı çıkıyor, 'Evet diyeceğim' diyor. Ya sen savcısın, başına 'hayır' diyen birisi gelse ne olacak? Bu ne biçim iş?" dedi.

"ANAYASALAR, MEDENİYET TERCİHİDİR"

Anayasaların ülkelerin medeniyet tercihi olduğunu belirten Baykal, "Şimdi arkadaşlar bu anayasa, adaletin işlemediği, fiili durum anayasası olarak ortaya çıkacak. Hukukun işlemediği, adaletin işlemediği, demokrasinin işlemediği bu fiili durumu anayasallaştıracak bu anayasayla. Anayasalar aslında her ülkenin bir medeniyet tercihidir. Sadece bir 'Kim yönetecek' sorusunun tercihi değildir. Kim yöneteceğe elbette cevap, alfabenin 'A'sı millet yönetecek diye başlayacaksın. Burada başlamıyoruz. Millet yönetmiyor. Eskiden öyleydi. O dört anayasa da öyleydi. 17 değişiklikte öyleydi. Burada değil. Bu yanlış" diye konuştu.

"TSK PERİŞAN EDİLDİ"

Konuşmasında, geçmişte açılan davalarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en iyi yetişmiş personeline acılar yaşatıldığını vurgulayan Baykal, 'Ergenekon' ve 'Balyoz' davalarını hatırlattı. Baykal, "En nitelikli, en iyi yetişmiş, en güçlü komutanlarımızın her birisine büyük acılar yaşattı. İçlerinde kendisini vuranlar çıktı, 'Ben bu zilleti yaşayamam' diyerek. Bu faciaları yaşatmışsın arkadaş, şimdi diyor ki 'Bana oy verin, ben tek başıma ne meclis, ne millet, ne basın, ne şikayet, ne muhalefet hiçbir şey istemiyorum. Bırakın ben yöneteyim sizi' diyor. Hayır, hayır, hayır" dedi.

"REFERANDUMDA OY VERMEYENE KIZ VERMEYİN"

"İnşallah 16 Nisan'da muhteşem bir hayır çıkacak ve Türkiye'nin önünde büyük bir ufuk açacak. Türkiye uzaydaki yanlış yörüngeye sürüklenmiş bir konumdan çıkacak, hak ettiği yörüngeye yerleşecek. Zirveye doğru çıkmaya devam edecek. Bizim Cumhuriyetimizin temelleriyle oynamayın arkadaş, her şeyiyle oynayın ama onunla oynamayın. Ülkemize bağımsızlığı, özgürlüğü getiren, şehitlerimizin kanları, gazilerimizin duaları, hizmetleri orada dururken, ben tarihime, Cumhuriyetime, Mustafa Kemal'e ihanet edemem diyeceksiniz. Bu anayasa oylamasına herkes katılmalı. Nasıl askere gitmeyene kız verilmiyorsa bu görevi yerine getirmeyene de kız vermeyin".















