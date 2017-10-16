Deniz Baykal'ın doktorundan açıklama

Eski CHP Genel Başkanı, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı

"DAMAR AÇIK, KAN AKIŞI NORMAL"

Tıp doktoru, aynı zamanda da Ankara Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında "Sayın Baykal, sabaha karşı hastanemize gönderildi. Beyine giden bir damarda tıkanma söz konusuydu. Derhal ekipler müdahale ettiler. Pıhtıyı çıkardılar ve oraya bir stent uyguladılar. Kan azalan bölgeye kan gitmeye başladı. Şu anda damar açık, kan akışı normal. İlaç tedavisi uygulanıyor. Kendisinin şu anda da bilinci açık. Geç olsaydı önemli sıkıntılar çıkabilirdi. Biz umutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımız da sayın Başbakanımız da yakından takip ediyorlar. Telefonla aradılar." dedi.

Prof. Dr. Bahattin Güzel ise "Tıkalı damarın açıldığını ve stent takıldığı bildirdi. Sol kol ve bacakta hafif derecede güçsüzlük var" dedi.