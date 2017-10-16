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Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal Ankara'ya gitti

Fransa'daki temaslarından sonra Türkiye'ye dönen Deniz Baykal, gece yarısı ateşinin yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

16.10.2017 - 10:43
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Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal Ankara'ya gitti

Gece yarısı rahatsızlanan eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Baykal, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesine sevk edildi.

İLK UÇAĞA YETİŞTİ

Bu arada, Baykal'ın eşi Olcay Baykal, eşinin hastaneye kaldırılması üzerine Ankara'ya gitmek için Antalya'daki evinden havalimanına hareket etti.

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal Ankara'ya gitti

SORULARA CEVAP VERMEDİ

Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki konutundan 2 yakınıyla birlikte çıkan Olcay Baykal, soruları yanıtsız bıraktı.

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal Ankara'ya gitti

SAĞLIK DURUMU

Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulunmuştu.

Deniz Baykal'ın sabah erken saatlerde solunum sıkıntısı, yüksek ateş ve çarpıntı şikayetleriyle önce özel bir hastaneye kaldırıldığını belirten Bingöl, sonrasında ileri tetkik yapılmak üzere İbn-i Sina Hastanesi'ne transfer edildiğini söyledi.

Bingöl, "Bir pıhtı sonucu damar tıkanıklığı söz konusuydu ancak yapılan anjiyoyla damar açıldı, o pıhtının yarattığı sorunlar giderildi. Şu anda durumu iyi. İşlem bitmek üzere, oradan da yoğun bakıma alıp ilaçla takip edecekler. Korkulacak bir şey yok." bilgisini verdi.

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal Ankara'ya gitti

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