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Deniz Baysal da sosyal medyaya küstü

Sosyal medyaya veda eden isimler kervanına oyuncu Deniz Baysal da katıldı.

22.11.2017 - 10:43
  1. Haberler
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Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle ekranlarda olan Deniz Baysal, sosyal medya hesaplarını sildi.

GERÇEĞE DÖNÜŞ

Baysal, "Gerçeğe dönmek, nefes almak, kim olduğunuzu hatırlamak gerek..." dedi ve ekledi:

"Hayatımızı kontrol eden, herkesi olduğundan farklı gösteren, sanırım bizi ele geçiren 'asosyal' soayal mecralardan bir süreliğine sıyrılıyorum. Gerçeğe dönmek, nefes almak, kim olduğumuzu hatırlamak gerek. Hayat kısa ve buradan ibaret değil. Kalplerimizde yer edinmiş olduğumu düşünerek, aynısını size de tavsiye ederim. 'Öz'ümüzü unutmamak dileğiyle. Sevgiler..."

Deniz Baysal da sosyal medyaya küstü

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