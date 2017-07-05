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Deniz Çakır Serdar Bilgili'nin otelinde

Güzel oyuncu, dün sabah Bilgili’ye ait otelde bir fotoğraf yayınlayıp duygusal bir not yazdı.

05.07.2017 - 10:18
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Adı Serdar Bilgili'yle aşk dedikodularına karışan Çakır'dan önceki gün bu iddiaları doğrular bir hareket geldi. 3 hafta önce Bilgili'ye ait mekanda işadamıyla akşam yemeği yiyen güzel oyuncu, bu kez de Kanlıca'daki otelindeydi.

OTELDE BULUŞTULAR

Güzel oyuncunun, işadamı tarafından otel haline getirilen Boğaz'daki yalıda bir araya geldiği iddia edildi. Sürpriz ikilinin yeniden kaçamak yaptığı dedikoduları ise Çakır'ın Instagram'daki paylaşımı üzerine alevlendi.

OTELDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Öyle ki güzel oyuncu, otelin Boğaz manzarasında çekilen karesini "Sana da günaydın en sevdiğim yağmurlu İstanbul." notuyla paylaştı.

İLAN-I AŞK

Serdar Bilgili'yle aşk yaşadığı haberlerine sessiz kalan Deniz Çakır'ın işadamına ait otelden paylaşım yapması "Deniz'den ilan-ı aşk" dedirtti.

Deniz Çakır Serdar Bilgili'nin otelinde

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