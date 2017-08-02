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Deniz Kuvvet Komutanı: Adnan Özbal

YAŞ toplantısı sonrası Adnan Özbal Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak yeni görevine atandı.

02.08.2017 - 16:06
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun yerine Koramiral Adnan Özbal getirildi.

Deniz Kuvvet Komutanı: Adnan Özbal

ADNAN ÖZBAL KİMDİR?

1958 yılında İstanbul’da doğan Tümamiral Adnan ÖZBAL, ilk ve ortaokul tahsilini tamamlamasını müteakip, 1973 yılında Deniz Lisesi’ne girmiş ve 1980 yılında Deniz Harp Okulu’ndan Teğmen olarak mezun olmuştur.

1980-1981 yılları arasında TCG İSTANBUL, 1981-1983 yılları arasında TCG M.F.ÇAKMAK muhriplerinde Harekat Elektronik Subaylığı, 1983-1985 yılları arasında TCG ŞAHİN II. Komutanlığı, 1986-1987 yıllarında TCSG-22 Komutanlığı görevlerinde bulunan Tümamiral Adnan ÖZBAL, müteakiben 1987-1989 yılları arasındaki Deniz Harp Akademisi öğrenimini tamamlayarak 1989-1991 yıllarında Hücumbot Filosu Hrk. Kısım Amirliği, 1991-1993 yıllarında TCG ŞAHİN Komutanlığı, 1993-1995 yıllarında Genelkurmay İstihbarat Bşk.lığı proje subaylığı görevlerinde bulunmuştur.

1995-1996 yıllarında TCG RÜZGAR Komutanlığı, 1996-1999 yılları arasında Napoli/İTALYA’da STRIKFORSOUTH Karargahında Tatbikat Proje Subaylığı, 1999-2003 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı Proje ve Mali Program Daire Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğü, 2003-2005 yılları arasında 2’nci Hücumbot Filotillası Komodorluğu, 2005-2006 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Lojistik Başkanlığı, 2006-2008 yıllarında Harekat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2008 yılında Tuğamiralliğe terfi etmiştir.

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