Deniz Kuvvet Komutanı: Adnan Özbal

Geçen yıl hain general ve amiraller nedeniyle boşalan kadrolara bu yılki YAŞ'ta albaylar terfi edebilir.

Akıncı Üssü ve Atatürk Havalimanı'nda güvenlik kameralası görüntüleri izletilen Kemal Batmaz; "Akıncı Üssü'ndeki ben değilim." dedi.

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Turizmde Rus rekoru

Antalya'ya geçen yılın temmuz ayında sadece 15 bin Rus'un geldiği kente bu yılın aynı ayında yüzde 4 bin 330 artışla 684 bin Rus geldi.