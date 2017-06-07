Deniz Seki annesiyle hasret giderdi

Deniz Seki, 2014 yılından bu yana kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden önceki gün tahliye oldu. Seki, tahliye sonrası nişanlısı Faruk Salman’la bir otele yerleşti. Ünlü şarkıcıyı otelde yakın dostları Demet Akalın-Okan Kurt, Nükhet Duru, Pınar Altuğ, Armağan Çağlayan, İskender Paydaş, Şenay Düdek, Metin Hara, Gülşah Saraçoğlu ve Gülben Ergen karşıladı. Günün sürprizi de Demet Akalın’dan geldi. Bir organizasyon şirketiyle anlaşan ve günler öncesinden kutlama hazırlıklarına başlayan şarkıcı, Seki’nin kalacağı 8’inci kattaki odayı yeniden dekore ettirdi. Canlı güvercinlerin bırakıldığı odaya 15 çeşit pasta ile meyve tabakları yerleştirildi. Akalın, hazırlık aşamasından fotoğrafları “Özgürlük güzel şey be Denizim. Son kez sulugöz olalım artık ne dersin. Seviyoruz seni biz böyle kocaman” notuyla Instagram’da paylaştı.

BALKON KEYFİ

Deniz Seki, dün de kaldığı otelden ayrılmadı, 240 metrekarelik süitinde ailesiyle zaman geçirmeyi ve hasret gidermeyi tercih etti. Sanatçı, öğleden sonra odasının balkonunda göründü. Nişanlısı Faruk Salman, annesi Güler Seki, kardeşi ve yeğeniyle balkon keyfi yapan Seki’nin annesini elleriyle beslediği görüldü. Güler Seki ise bir ara müstakbel damadı Faruk Salman’ı öperken objektife yansıdı.