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Deniz Seki basın toplantısında reklam yaptı

Cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez basın toplantısı düzenleyen Deniz Seki, kitabının reklamını yapmayı ihmal etmedi.

07.06.2017 - 10:42
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Deniz Seki basın toplantısında reklam yaptı

Uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan Deniz Seki, 2,5 yıllık cezasının ardından özgürlüğüne kavuştu.

Deniz Seki basın toplantısı düzenledi VİDEO

DENİZ SEKİ'NİN GÖZYAŞLARI

Tahliye olduktan 2 gün sonra basın toplantısı düzenleyen Deniz Seki, gözyaşlarına hakim olamadı.

Deniz Seki basın toplantısında reklam yaptı

KİTAP REKLAMI YAPTI

Seki; basın toplantısında, cezaevinde geçirdiği günleri anlattığı kitabın reklamını da yaptı.

Kitabının kapağının yer aldığı platformun önünde konuşan Deniz Seki, "Kahvenizi elinize alın, okurken benim oradaki yolculuğuma çıkıyorsunuz. Kendimin kişisel yolculuğumu anlattım. Orada yaptığımız yemekleri anlattım." ifadelerini kullandı.

Deniz Seki basın toplantısında reklam yaptı

Deniz Seki, uyuşturucu satıcısı olmadığını belirterek suçsuz yere cezaevinde kaldığını da sözlerine ekledi.

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