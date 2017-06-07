Deniz Seki basın toplantısında reklam yaptı

Uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan Deniz Seki, 2,5 yıllık cezasının ardından özgürlüğüne kavuştu.
Deniz Seki basın toplantısı düzenledi VİDEO
DENİZ SEKİ'NİN GÖZYAŞLARI
Tahliye olduktan 2 gün sonra basın toplantısı düzenleyen Deniz Seki, gözyaşlarına hakim olamadı.
KİTAP REKLAMI YAPTI
Seki; basın toplantısında, cezaevinde geçirdiği günleri anlattığı kitabın reklamını da yaptı.
Kitabının kapağının yer aldığı platformun önünde konuşan Deniz Seki, "Kahvenizi elinize alın, okurken benim oradaki yolculuğuma çıkıyorsunuz. Kendimin kişisel yolculuğumu anlattım. Orada yaptığımız yemekleri anlattım." ifadelerini kullandı.
Deniz Seki, uyuşturucu satıcısı olmadığını belirterek suçsuz yere cezaevinde kaldığını da sözlerine ekledi.