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Deniz Seki: Bayhan'la helalleştik

Cezası bittikten sonra hapisten çıkan Deniz Seki ilk röportajında, daha önce tartıştığı Bayhan'la helalleştiklerini söyledi.

15.06.2017 - 13:22
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Deniz Seki: Bayhan'la helalleştik

Uyuşturucu temin etme suçundan 2014 yılında hapse giren ve 10 gün önce cezasının tamamlayarak tahliye olan şarkıcı Seki ilk röportajını verdi.

BAYHAN'LA O KONUYU KAPATTIK

Seki, Armağan Çağlayan'a verdiği röportajda; Bayhan'la helalleştiklerini belirtti. Onu affetme yetkisinin kendisinde olmadığını söyleyen Deniz Seki, bu konunun zaman aşımına uğradığını da sözlerine ekledi.

Deniz Seki: Biz Bayhan'la helalleştik VİDEO

NELER YAŞANMIŞTI?

Bir dönem Popstar yarışmasında jüri olan Deniz Seki, cinayetten hüküm giyip cezasını tamamlayan Bayhan için 'Bayhan'ı taçlandırmamalıyız' demesinin ardından, seyirciler tarafından yuhalanınca jüri üyeliğinden ayrıldığını açıklayarak yarışmayı terk etmişti.

Seki, yarışmayı canlı yayında terk etmişti. Yarışmaçılardan Bayhan'a sinirlenen Deniz Seki "Bayhan'ın olduğu yerde ben yokum." demişti.

Popstar jüri üyesi Seki, geçmişte cinayet işlediği ortaya çıkan Bayhan'ı, "Alkışı hak etmiyorsun. Popstar cinayet işlemez." diyerek eleştirince herkesin sinirleri gerilmişti.

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