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Deniz Seki tahliyesini erteledi

5 Haziran’da özgürlüğüne kavuşacak olan Deniz Seki, basın mensupları için tahliyesini 2 saat erteledi.

23.05.2017 - 07:09
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Deniz Seki tahliyesini erteledi

Özgürlüğüne kavuşmak için gün sayan Deniz Seki'den duyarlı davranış… 'Uyuşturucu temin etmek' suçundan 2009 yılında 6 yıl 3 aylık cezası onanarak cezaevine gönderilen Seki, 7 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilmişti. Tahliye sevinci kısa süren güzel sanatçı, hakkında açılan ikinci dava sonucunda 6 Kasım 2014'te yeniden cezaevine girdi. İlk tahliyesinin olaylı bir şekilde gerçekleştiği Seki, ikinci kez özgürlüğüne kavuşacağı 5 Haziran'ın Ramazan ayına denk gelmesi üzerine alkışlanacak bir karar aldı. Akşam saat 18.00'de Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden tahliye olacak olan ünlü sanatçı, oruç tutacak basın mensuplarını da düşündü.

İFTARDAN SONRA ÇIKACAK

Seki, cezaevinden çıkar çıkmaz gazetecilerin kendisini evine kadar takip edeceğini ve sabaha dek görev başında olacaklarını bildiği için tahliyesini gazetecileri de düşünerek birkaç saat ertelemek istedi. Cezaevinden 20.40'taki iftardan sonra çıkacak olan şarkıcı, böylece özgürlüğünden birkaç saat daha feragat edecek.

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