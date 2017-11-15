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Deniz Seki üç saat kitap imzaladı

Cezaevinde kitap yazan Deniz Seki, yoğun ilgiyle karşılaştı.

15.11.2017 - 13:04
  1. Haberler
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Deniz Seki, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan son olarak 2 yıl 7 ay boyunca kaldığı Bakırköy Kadın Cezaevi’nde kaleme aldığı, ‘Deniz’in Dibi’ ve ‘Mutluluğa Söz Verdim’ kitaplarının ilk imza günü için İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı’nda sevenleriyle buluştu.

YENİ KİTAP GELİYOR

Yoğun ilgiyle karşılaşan şarkıcı, üç saat boyunca imza atıp, bol bol fotoğraf çektirdi.

Geçtiğimiz haziran ayında tahliye olduktan sonra nişanlısı Faruk Salman’la ikinci kez yollarını ayıran Seki, yeni yazmaya başladığı kitabında kadın hikayelerine yer vereceğini söyledi. Şarkıcı, Instagram sayfasından, “Hepinizi çok özlemişim” diyerek gelen hayranlarına teşekkür etti.

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