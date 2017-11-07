Deniz Seki'den Faruk Salman açıklaması

Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki evlendi. Düğünde duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı, gözyaşlarına engel olamadı.

Seki, “Biz bu dönem aslında sizin düğününüze gelmeyi düşünüyorduk” cümlesine şu karşılığı verdi: “Yani olmadı. Bugünü benim nikâhım olarak biliyordunuz. O (Faruk Salman) benim ilk aşkımdı. Çok kıymetlimdi. Ben de onun için çok kıymetliyimdir, biliyorum. Ama hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi değil arkadaşlar. Bazı şeyler olmuyorsa olmuyordur.

"GEREKSİZ BİR AÇIKLAMA YAPTI KENDİSİ"

Sizin bilmediğiniz 30 ayrılık yaşadık, barıştık. Bu konularda çok konuşmayı sevmiyorum. Utanıyorum açıkçası... İnsanları özel hayatımla meşgul etmeyi hiç sevmiyorum. Ben yaralıyım biliyorsunuz. Sizden de bir şey rica etmiştim, ne olursunuz benim canımı daha fazla acıtmayın, yaralamayın. Gereksiz bir açıklama yaptı kendisi. Canı sağ olsun, her zaman benim için kıymetlidir. Ona vefa borcumu hiçbir zaman unutmuş değilim.”