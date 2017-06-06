Deniz Seki'nin kolyesi mesaj yüklü

Uyuşturucu temin etmek suçundan tutuklanarak 2014 yılından beri cezaevinde tutulan ünlü sanatçı Deniz Seki tahliye oldu. Seki, cezaevi çıkışında beyaz güvercin uçurdu.

Seki, "Teşekkür ederim bu kadar güzel bir sevgi seli ile karşılaştığım için. Bunca zaman sesim oldunuz, dimdik ayakta durmamı sağladınız. Çok zorlu bir yolculuktu ama Allah’ın izniyle çıktım. 2 gün sonra basın toplantısı olacak müsaade ederseniz biraz dinlenmek istiyorum." dedi.

AŞKININ KOLYESİYLE ÇIKTI

Boynundaki 'Faruk' ve 'Deniz' yazılı sonsuzluk kolyesi ile ayrılık iddialarına cevap verdi.