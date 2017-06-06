taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.192
USD
3,5231
EURO
3,9734
ALTIN
145,76
PETR
49,1900

Deniz Seki'nin kolyesi mesaj yüklü

Boynundaki 'Faruk' yazılı sonsuzluk kolyesi ile ayrılık iddialarına cevap verdi.

06.06.2017 - 08:27
  1. Haberler
  2. Magazin

ll

Uyuşturucu temin etmek suçundan tutuklanarak 2014 yılından beri cezaevinde tutulan ünlü sanatçı Deniz Seki tahliye oldu. Seki, cezaevi çıkışında beyaz güvercin uçurdu.

Seki, "Teşekkür ederim bu kadar güzel bir sevgi seli ile karşılaştığım için. Bunca zaman sesim oldunuz, dimdik ayakta durmamı sağladınız. Çok zorlu bir yolculuktu ama Allah’ın izniyle çıktım. 2 gün sonra basın toplantısı olacak müsaade ederseniz biraz dinlenmek istiyorum." dedi.

AŞKININ KOLYESİYLE ÇIKTI

Boynundaki 'Faruk' ve 'Deniz' yazılı sonsuzluk kolyesi ile ayrılık iddialarına cevap verdi.

Deniz Seki tahliye oldu

İlginizi Çekebilir
Oktay Kaynarca'nın Bebek turu
Geçtiğimiz yıl Bebek'ten taşınan oyuncu Oktay Kaynarca, artık eski semtine sadece tur atmaya geliyor.
Hakan Sabancı eski aşkına dönüş yaptı
İki yıl önce aşk yaşayan ve ayrılan Hakan Sabancı-Lara Surol çifti, yeniden bir araya geldi.
Deniz Seki otele yerleşti
Ünlü sanatçı Deniz Seki tahliyesinin ardından Mecidiyeköy’de bir otele gitti.
Helin Avşar ablasını övdü
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, önceki akşam yakın dostu Burcu Kıratlı'yla Etiler'deydi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan canlı yayında isyan etti

Ahmet Hakan canlı yayında isyan etti

70
Arda Turan gazeteciye saldırdı

Arda Turan gazeteciye saldırdı

105
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizi için devreye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizi için devreye girdi

93
Kılıçdaroğlu: Katar'a destek vermek yanlış

Kılıçdaroğlu: Katar'a destek vermek yanlış

307
Arda Turan'dan saldırı açıklaması

Arda Turan'dan saldırı açıklaması

24
FIFA'dan Katar'a 2022 baskısı

FIFA'dan Katar'a 2022 baskısı

29
Şehit Aydoğan Aydın'ın korumasından duygusal paylaşım

Şehit Aydoğan Aydın'ın korumasından duygusal paylaşım

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM