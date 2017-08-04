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Fok balığı boynuna dolanan plastiklerden kurtarıldı

Çevre kirliliğinin ve insanın doğaya olan zararını kanıtlayan görüntülerden biri daha ortaya çıktı.

04.08.2017 - 09:01
  1. Haberler
  2. Dünya

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Doğaya atılan bazı eşyalar, dünya üzerinde aylarca, yıllarca kalır ve yok olmaz. Bu da çevre kirliliğine yol açtığı gibi, dünyaya da zarar vermektedir. Hangi atık, doğada ne kadar sürede kaybolur, bilinmesi gerekir.

PLASTİK ATIKLAR YILLARCA KAYBOLMUYOR

Plastik doğada, en az 1000 yıl gibi bir sürede kaybolur. Ayrıca plastik atıklar, çevreye en çok zarar veren atıklardandır. Plastik poşetler, plastik şişeler de doğada geç kaybolur.

Fok balığı boynuna dolanan plastiklerden kurtarıldı VİDEO

FOK BALIĞI KURTARILDI

Doğayı hiçe sayarak çevreye atılan atıkların, diğer canlı türlerini nasıl etkilediğini gösteren bir görüntü daha paylaşıldı. Görüntülerde bir fok balığının boynuna dolanan plastiklerden kurtarıldığı anlar görülüyor..

Fok balığı şanslı olanlardan.. Bunun gibi pek çok canlı atıklar nedeniyle can veriyor.

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