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Denizdeki suntalar drone ile görüntülendi

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki limanda, 9 Temmuz'da 'MSS Pelet' isimli Moldova bayraklı gemiden denize sunta dökülmüştü.

21.07.2017 - 13:27
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Gemlik İlçesi Rodaport Limanı'nda 9 Temmuz günü Moldova  bayraklı NS Sprit Gemisi'nden, hatalı yükleme nedeniyle suntalar balyalar halinde denize döküldü.

2 KİLOMETRELİK SAHİL SUNTALARLA KAPLANDI

Yaklaşık 2 kilometrelik sahil suntalarla kaplandı. Üç gün süren çalışmaların ardından sahildeki suntalar temizlenirken, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri suntanın denize döküldüğü gemiye 28 bin lira, Gemlik Liman Başkanlığı ise 36 bin 500 lira idari para cezası kesti.

Denizdeki suntalar drone ile görüntülendi VİDEO

Denizdeki suntalar drone ile görüntülendi

SUNTALAR DRONE'LA GÖRÜNTÜLENDİ

Denize girmek isteyen tatilcilerin, sahili kaplayan suntaları kıyıya çıkarmak için yoğun çaba göstermeleri bir vatandaş tarafından havadan 'Drone' ile görüntülendi. Görüntülerde 2 kilometrelik sahil şeridine sürüklenen suntalar ve vatandaşların bunları denizden çıkarması yer aldı.

Denizdeki suntalar drone ile görüntülendi

Denizdeki suntalar drone ile görüntülendi

Denizdeki suntalar drone ile görüntülendi

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