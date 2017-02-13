Denizli'de El Bab şehidine veda

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Emin Güngör'ün cenazesi memleketi Denizli'ye götürüldü.

DENİZLİ ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Şehidin cenaze törenine binlerce vatandaş katıldı. Şehit, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

KIZINDAN DUYGUSAL MESAJ

Uzman Çavuş Emin Güngör'ün üç kızından en büyüğü olan 15 yaşındaki Miraç Göngör, babasıyla birlikte kurdukları hayalleri hatırladığını, onun acısına dayanamadığını ifade etti. Babasının kendisinin asker olmasını istediğini kaydeden Göngör, mesajında şu ifadelere yer verdi:

SANKİ HER ŞEY BİR KABUSTAN İBARET

"Çok hayalimiz vardı, ne güzel hayallerimiz vardı. Hani hep derdin ya, 'bir asker ol da göğsümü gere gere benim kızım asker' diyeyim. Bir de arada 'Teğmen Miraç' diye seslenirdin, nasıl gaza gelirdim, anlatamam. Kim beni destekleyecek bu kadar. Sanki her şey bir kabustan ibaret. Senin o uçaktan inişin, askerlerin seni taşıması, göğsümde yazan Şehit Emin Güngör yazısı..

O GÜZEL YÜZÜNÜ SON KEZ GÖRMEK..

O kadar çok istiyorum ki son kez sarılmak, doya doya öpmek, o güzel yüzünü son kez görmek.."