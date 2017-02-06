Deprem sonrası Çanakkale köylerinde hasar meydana geldi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 5 köyde bazı evler zarar gördü, 4 kişi yaralandı.

KÖYLERDE YIKILAN EVLER VAR

Saat 06.51'de yaşanan 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından kaymakamlık, belediye ve AFAD ekipleri bölgede tarama çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre, Taşağıl, Tuzla, Yukarı, Çam ve Gülpınar köylerinde hasar ile yıkım meydana geldi.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI İNCELEMEDE BULUNDU

Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez ve Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, bölgede incelemelerde bulundu.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle ilçeye bağlı köylerde hasar meydana geldiğini, 4 vatandaşın yıkılan duvarların altında kalarak yaralandığını söyledi.

Depremin meydana geldiği alanda tarama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Şahin, zarar gören vatandaşlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Öte yandan, söz konusu köylerdeki bazı vatandaşlar, depremin ardından hasar gören evlerinden eşyalarını çıkardı.