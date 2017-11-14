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Depremin vurduğu İran'da ağır bilanço

Irak'da meydana gelen deprem, Irak kadar İran'ı da vurdu. Kirmanşah bölgesinde binalar yıkıldı, yerleşim birimleri yerle bir oldu.

14.11.2017 - 15:03
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Depremin vurduğu İran'da ağır bilanço

Irak'da meydana gelen depremin yaraları halen sarılmaya çalışılıyor. Bölgede Kızılay, AFAD gibi insani yardım ve sivil savunma örgütleri koordineli faaliyetlerini sürdürürken, depremin en büyük yıkımının gerçekleştiği yerlerden biri de İran'ın Kirmanşah bölgesi.

İran'ı vuran depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor- GALERİ

Depremin vurduğu İran'da ağır bilanço

BİNALAR YERLE BİR OLDU

Bögede bulunan toplu konutlar depremin en büyük etki gösterdiği yerlerden biri oldu. Binaların yerle bir olduğu ve moloz yığınlarıyla dolan Kirmanşah adeta hayalet kente dönüştü.

Depremin vurduğu İran'da ağır bilanço

MOLOZLAR ARASINDA UMUT MÜCADELESİ

Bölgede ayakta kalan bina neredeyse hiç yokken, yıkılmamış binalar da yerçekimine güçlükle karşı koyabiliyor.

Depremin vurduğu İran'da ağır bilanço

O binalardan sağ olarak kurtulmayı başaran depremzedeler, bir umut ile enkaz altında yakınlarını akrabalarını ararken yıkılmak üzere olan binaların içinden eşyalarını kurtarmaya çalışıyorlar.

Depremin vurduğu İran'da ağır bilanço

EV SAHİPLERİ SOKAKLARDA KALIYOR

Depremden önce hemen hemen hepsi bölgede ev sahibiyken, deprem sonrasında evi olan hiç kimse kalmadı. Evi barkı, kalacak yeri kalmayan depremzedeler, enkaz arasından bulduğu battaniye ve çarşafları çıkartarak sokakları kendilerine yatacak yer haline getirdi.

Depremin vurduğu İran'da ağır bilanço

Irak merkezli depremde ölenlerin sayısı 400'ü aşarken yaralı sayısı da 7 bini buldu. Her geçen saat artan rakamların daha da yükselmesinden endişe ediliyor.

Depremin vurduğu İran'da ağır bilanço

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