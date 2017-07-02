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Der Spiegel'de yayınlanan darbe yazısı

Gezi olaylarının bir numaraları provokatörü Der Spiegel, ikinci bir darbe ihtimalinin olduğunu gündeme taşımaya çalışıyor.

02.07.2017 - 13:32
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Der Spiegel'de yayınlanan darbe yazısı

Der Spiegel'de yayınlanan darbe yazısı

Almanya'da yayın yapan Der Spiegel dergisi, 2013 yılında çıkarılan Gezi Parkı olaylarında aktif rol üstlenerek kitleleri kışkırtmayı hedeflemişti.

İKİNCİ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'nün 15 Temmuz'da düzenlediği kanlı darbe girişimine ilişkin bir yazının yayınlandığı Alman dergisinde, ikinci bir darbe ihtimalinin olduğu ifade edildi.

Yazıda, "Darbe teşebbüsüne yol açan tüm faktörler halen mevcut. Yeni krizler ve hatta ikinci bir darbe teşebbüsü artık olası değil denemez" ifadelerine yer verildi.

TAKSİM'DEKİ ALMAN AJANI

Öte yandan; dün Taksim'de bir Alman vatandaşının tuttuğu otel odasına düzenek kurarak, otelin penceresinden caddeye doğru siyasi içerikli bildiri yağdırdığı ortaya çıkmıştı.

Gezi Parkı'na bakan oda tutan Alman bildiri düzeneği kurdu haberi

Der Spiegel'de yayınlanan darbe yazısı

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