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Dereye düşen yavru kedi kurtarıldı

İzmit'te dereye düşen yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

05.08.2017 - 17:09
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Bugün öğle saatlerinde, İzmit Otogar mevkiinde Akarca Deresi'ne düşerek suda çırpınan yavru kediyi gören Mehmet Çatalbaş itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

İTFAİYE KURTARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekibi kediyi kurtarmak için dere yatağına merdiven indirdi. Aşağı inen itfaiyeci yavru kediyi sudan çıkardı. Yavru kedi sokak hayvanları bakımevine götürüldü.

Dereye düşen yavru kedi kurtarıldı

Mehmet Çatalbaş, "Eşimle beraber yolda yürürken dereden gelen kedi seslerini duyduk. Derede küçük bir kedi yavrusu olduğunu gördük. Muhtemelen düşmüştü. Biz de itfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri kısa sürede gelip kediyi kurtardı" dedi.Dereye düşen yavru kedi kurtarıldı


Dereye düşen yavru kedi kurtarıldı

Dereye düşen yavru kedi kurtarıldı

Dereye düşen yavru kedi kurtarıldı

Dereye düşen yavru kedi kurtarıldı

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