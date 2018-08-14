DERSİAD ekonomik savaşta devletin yanında

DERSİAD olarak yaptırımlarla ve spekülatif ataklarla çökertilmeye çalışılan ekonomimize sahip çıkıyor, devletimizin ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzu bildiriyoruz.

YAŞANAN KUR ARTIŞI, OYNANAN KİRLİ OYUNUN GÖSTERGESİDİR

Dış kaynaklardan dolayı artan kur artışı, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan, Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, “Türkiye’nin son 16 yılda göstermiş olduğu ekonomik ve siyasi gelişimin ABD ve AB ülkelerini rahatsız etmesi ile tekrar pranga altına alınmak istenmesi yönünde özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana yürüttükleri soğuk savaşın yeni bir modeli ile karşı karşıyayız. Buna karşı her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğimizi korumalıyız" açıklamasında bulundu.



(DERSİAD Başkanı Mustafa Çınar)

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin başarısızlığı ve Türk milletinin darbeye karşı kahramanca direnmesi, ülkemiz üzerinde kirli emelleri olan karanlık odakları rahatsız ettiğini belirten Çınar; "Uluslararası ekonomik politikaların olumsuzluğunu fırsat bilen dış güçler, bu kez de ekonomik saldırı başlatmış durumda. Özellikle ABD’de yönetim değişikliği ile birlikte izlenmekte olan ekonomik politikalar ve tüm dünyayı etkisine alacağı düşünülen ticaret savaşlarının ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyeceği öngörülmekte idi. ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımları ile uluslararası mecralarda bulunan doları kendi ülkesine geri davet etmesi de bu politikanın parçası olup olumsuzluğu artırdığı da bilinmekte idi. Gelişmekte olan ülkelerin yatırımcılar açısından kırılgan yapıları ve sürdürülebilir üretim politikalarının yetersizliği de bu artışın nedenlerinden biri olarak görülmektedir." dedi.

EKONOMİK VERİLER KURLARIN TAM TERSİNİ SÖYLÜYOR

Türkiye ekonomisinin, 2018 ilk çeyrekte bile yüzde 7,4 oranında büyümesi, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve rezervleri, finansal kuruluşların yapılarındaki güçlülük ile siyasi iradenin istikrarı koruması gibi bileşenleri düşündüğümüzde kur üzerindeki baskının ekonomik nedenlere bağlanamayacağı apaçık ortadır diyen Çınar; "Fırat Kalkanı, Hendek Operasyonları ve Zeytindalı Harekâtları ile on yıllarca ülkemize zarar veren terör örgütlerinin zayıflaması, FETÖ gibi hain ve karaktersiz örgütlerin de artık yurt içinde hareket kabiliyetinin kalmaması istikrarın ve güvenliğin sağlanmakta olduğunu göstermektedir. 10. BRICS zirvesine katılım, Şanghay Beşlisi ile olan iyi diyaloglar yanında İslam İşbirliği Teşkilatı’nda etkin rol alınması gibi uluslararası siyasette alternatif argümanların artırılması da ülkemiz açısından iyi gelişmeler olarak izlenmektedir." şeklinde konuştu.

BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Milli ve yerli olmak gibi bir düsturu benimsemiş Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümetimiz ile Devletimizin kurum ve kuruluşlarına tam güven duymakla alınacak tüm kararlara destek olacağını belirten Çınar; "Üyelerimize hâlihazırda tüm mevduatlarını yabancı para birimlerinden TL’ye dönüştürmelerini, İşgücü ve üretimlerini artıracak çalışmalar yapmasını, kur üzerindeki baskıyı kırarak ihracata yönelecek politikalar üretmelerini, özellikle cari açığı besleyen ithalat kalemlerini tespit ile bu kalemleri üreterek rekabeti artırmalarını tavsiye ederiz” dedi.

DERSİAD HAKKINDA

2008 yılında kurulan DERSİAD; kurulduğu günden bu yana "El Kârda Gönül Yarda" prensibini temel ilke edinerek, işadamının ticari hayat ile birlikte manevi hayatını da kuşatacak bir iş hayatı modelini ortaya koymaya çalıştı.

DERSİAD, küçük esnaftan büyük holding sahibine kadar tüm iş adamlarının, temel iş ahlâkı prensipleri, iş dünyasının erdemlilik ilkeleri, insan hak ve hukuku, “Helal Ticaret” hassasiyetini göz önünde bulundurulması, işletmelerin finansmanından, satılan ürünlerin kalite ve standardizasyonuna, işçi haklarının en adil şekilde düzenlenmesinden, sektörlere topluma ve çevreye olan sorumluluğunun farkında olmasına kadar çok geniş alanda çalışmalar yapmakta.

www.dersiad.org.tr