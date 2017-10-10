Derya Çavuşoğlu: Boşanmak kolay oldu

48 yaşındaki oyuncu Bekir Aksoy, kendisinden 23 yaş küçük Derya Çavuşoğlu ile 2013’te Bodrum’da nikah masasına oturmuştu. Mart 2014’te de oğulları Emir Berk dünyaya gelmişti. Çift, Temmuz’da sürpriz bir şekilde tek celsede boşanmıştı.

"CANI GÖNÜLDEN BOŞANDIM"

Derya Çavuşoğlu dün “Boşanmanın sancıları geçti mi, kötü günleri atlattınız mı?” sorusuna, “Boşanma davasını ben açtığım için benim adıma kolay oldu. Canı gönülden isteyerek boşandım.

"EMİR BABASINI SORUYOR"

Emir babasını soruyor. Ama yapacak bir şey yok. O da alışacak. Zaten babası ile yeni yeni görüşmeye başladı. ” yanıtını verdi.

"SAYGI KALMAMIŞTI"

Bekir Aksoy’dan şiddet gördüğü söylenen Derya Çavuşoğlu iddiaları yalanlamıştı. “Birbirimize karşı bazı şeylere tahammül edemez hale gelmiştik. İş saygısızlığa doğru gidiyordu" ifadelerini kullanan Derya Çavuşoğlu, 'Çirkinleşmeden ayrıldık' demişti.