Dev asteroid dünyayı tehlikeye atacak

Dünya’ya 10 milyon kilometre mesafeden geçecek gök taşı, 5 kilometre yarıçapında. Ayrıca dev asteroidin gezegenimiz yaklaşmasın Geminid meteor yağmuru eşlik edecek.

DAHA BÜYÜKTÜ AMA GÜNEŞ PARÇALADI

Sputnik'de yer alan habere göre, 'Meteor yağmurlarının kralı' olarak bilinen 'Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru' 13-14 Aralık’ta çıplak gözle izlenebilecek.

Bilim insanlarının görüşüne göre, Phaethon eskiden çok daha büyüktü ama defalarca Güneşe yaklaşması yüzünden parçalandı.

Astronomlar, asteroidin gezegenimiz için hiçbir tehdit taşımadığını kaydediyor.