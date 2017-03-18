Dev banka yeniden satışa çıkarılıyor

asarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adabank AŞ'nin yüzde 94,44'lük hissesini satışa çıkardı. TMSF'nin Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

İlanda, Fon tarafından amme borçlularından haczedilen Adabank AŞ'nin yüzde 94,44'lük hisselerinden oluşturulan Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak satışa çıkarıldığı bildirildi. İhale 25 Nisan 2017 tarihinde yapılacak.

DAHA ÖNCEDEN DE SATIŞA ÇIKMIŞTI

TMSF tarafından daha önce yapılan en son duyuruda, Adabank'ın 60 milyon dolarlık muhammen bedelle 29 Kasım 2016'da yapılacak ihale ile satışa çıkacağı ifade edilmişti.

TMSF tarafından ilk defa 60 milyon liralık muhammen bedel ile 26 Haziran 2006 ve 3 Temmuz 2006'da 6183 sayılı kanun kapsamında cebri icra yoluyla satışa sunulan Adabank hisseleri, Fon Kurulu'nun 13 Aralık 2007 tarih ve 2007/639 sayılı kararı ile "Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" oluşturularak 10 Eylül 2008'de tekrar satışa çıkarılmıştı.