Dev yılan sağlığına kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan, Bursa Hayvanat Bahçesi'nin konukları arasında yer alan 3 metre boyunda ve 25 kilo ağırlığındaki dev boa yılının ağzında oluşan enfeksiyona, Veteriner Hekim Hatice Karakuzulu görevliler ile ağzına tahta sıkıştırılarak müdahale edildi. Yılanın yarasının geçmek üzere olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Hatice Karakuzulu, "Bu hayvanlarda benzer hastalıklar zaman zaman görülüyor. Rahatsızlığı beslenme dönemlerindeki halsizliklerinden anlıyoruz. Müdahalesini yaptıktan sonra sorun gideriliyor. Hayvanat bahçesindeki bu yılanda bir hafta içersinde sağlığına kavuşur." dedi.

Büyükşehir Belediyes'ne ait 206 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan hayvanat bahçesinde, 111 türden bin 200 hayvanı doğal ortamlarında yaşıyorlar.









