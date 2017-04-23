Devlet Bahçeli TBMM’nin Açılışının 97. Yıldönümü için konuşma yapıyor.

Kendisinden önce konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anayasa değişikliğine ilişkin eleştirilerini hedef alan Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

"KİMSE SOKAKLARDAN MEDET UMMASIN"

"16 Nisan halk oylamasından sonra TBMM daha da güçlenmiştir. 23 Nisan ruhu pekişmiştir. Kimse kriz çığırtkanlığı yapmamalıdır. Kimse sokaklardan medet ummamalıdır. Kışkırtmalardan istifadeyi düşünmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokağa da bırakılmayacaktır."

Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı VİDEO



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

"TÜM ÇOCUKLARIMIZI BAĞRIMA BASIYORUM"

"TBMM'nin 97. kuruluş yıldönümünü anmak amacıyla bu özel birleşimde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yüksek heyetinizi şahsım ve parti grubum adına sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle tüm çocuklarımızı bağrıma basıyor ve tebrik ediyorum.

EGEMENLİK PAYLAŞILMAZ

Tarih egemenlerin kanlı ve karmaşık ilişki ağlarının sahnesidir. Egemenlik paylaşılması mümkün olmayan bir bütündür ki aksi halde karmakarışık olacaktır. Egemenlik, mukadderata yön vermek, varoluşa istikamet çizmektir. Türk milleti tam 97 yıl önce egemenliği eline almıştır.

23 Nisan 1920, Türk tarihinin mirengi noktasıdır. Ankara'da açılan ilk Meclis, karanlık bulutları dağıtmıştır. İlk Meclis'in emsalsiz mücadelesi sayesinde "Ya manga, ya himaye" diyenler, "Ya istiklal, ya ölüm" diyenlerin sesleri ile silinmişler ve bir daha da ses çıkaramamışlardır.

Milli namus ayağa kalkmış, düşmanları defetmiştir.

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

16 Nisan halk oylamasından sonra TBMM daha da güçlenmiştir. 23 Nisan ruhu pekişmiştir. Kimse kriz çığırtkanlığı yapmamalıdır. Kimse sokaklardan medet ummamalıdır. Kışkırtmalardan istifadeyi düşünmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokağa da bırakılmayacaktır.

Tarih boyunca zalimleri, açtıkları ateş çukuruna gömen milletimiz, sinsi ve alçak operasyonlara elbette teslim olmayacaktır.

AYRINTILAR GELİYOR..