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Devlet Bahçeli Afrin'i işaret etti

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri, İdlib operasyonunun doğru olduğunu, Afrin için de gereğinin yapılmasını belirtti.

10.10.2017 - 11:15
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Devlet Bahçeli Afrin'i işaret etti

BAHÇELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 8 Ekim'de Suriye sınırını geçtiğini hatırlatan MHP Lideri, Afrin'e de sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.

"İDLİB'DE GERİ DURAMAYIZ, AFRİN'E SESSİZ KALAMAYIZ"

Bahçeli, "Sınırlarımızın hemen dibindeki İdlib'de huzuru sağlamak terörün buradan sökülüp atılması ile mümkün olacaktır. TSK, muharebe maksadıyla İdlib'e girmeyecekse de tedbirli olması hayati önemdedir. Suriye'nin kuzeyindeki El Kaide türevlerinin temizliği açısından mühim bir rol oynayacaktır. Güney sınırlarımız boyunca sahneye konulan ihanet kampanyası mutlaka kaynağından mahvedilmelidir. Bu durum Türkiye için bir varoluş meselesidir. İdlib'de geri duramayız, Afrin'e sessiz kalamayız." şekinde konuştu.

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