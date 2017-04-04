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Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'i andı

MHP Lideri; Alparslan Türkeş için düzenlenen törende, MHP'nin tarihten silinemeyeceğini söyledi.

04.04.2017 - 11:17
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Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'i andı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 4 Nisan 1997’de hayatını kaybeden Alparslan Türkeş vefatının 20. yılında anılıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anma törenine katıldı. Burada gündemi değerlendiren MHP Lideri, binlerce ülkücüye seslendi.

"YAŞASAYDI AYNI GÖRÜŞTE OLURDUK"

Devlet Bahçeli, 16 Nisan'da yapılacak referandumu hatırlatarak Aparslan Türkeş'in de kendisiyle aynı fikirde olacağını söyledi.

"MİLLET BİTTİ DEMEDEN BU DAVA BİTMEZ"

Bahçeli; "MHP bitecek diyenlerin kendisi bitmiştir. Millet 'Bitti' demeden bu dava bitmez. MHP silinemez. Bitişimizi gözleyenler tükenişlerinin acısıyla kıvranmaktadır.

Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'i andı

"TÜRKEŞ BİZLERE NASIL SESLENMİŞTİ..."

Merhum Türkeş bakınız bizlere nasıl seslenmişti: Türk ne kadar kuvvetlenirse Müslümanlık da o kadar kuvvet kazanır. Tarih bunun ispatıdır. Bu gerçeği göremeyenler MHP'nin düşmanıdır." şeklinde konuştu.

Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'i andı

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